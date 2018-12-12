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Здание Facebook в Калифорнии эвакуировали из-за угрозы взрыва

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Здание Facebook в Калифорнии эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Нью-Йорк, 12 декабря. В здании американской компании Facebook, расположенном в городе Менло-Парк (штат Калифорния), была проведена срочная эвакуация. Как сообщает в среду телекомпания «Эн-би-си», причиной тому стало сообщение о заложенной бомбе.

В настоящее время саперы обследуют все помещения в здании. На прилегающей территории находятся несколько автомобилей полиции.

Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию, из-за угрозы взрыва было эвакуировано одно из зданий на территории кампуса компании Facebook.

«Здание на улице Jefferson Drive эвакуировано, подразделение по обнаружению и обезвреживанию взрывных устройств находится на месте»​​​,  — сообщает полиция города Менло-Парк.

Напомним, несколько дней назад редакцию телеканала CNN эвакуировали в прямом эфире после сообщения о якобы нахождении бомбы в здании Time Warner Center.

Автор: Тимур Румянцев
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