Трамп рассказал, почему не опасается импичмента

Вашингтон, 12 декабря. Президент США Дональд Трамп признался, что не беспокоится по поводу возможного импичмента, поскольку считает, что не сделал «ничего плохого».

Глава Белого дома подчеркнул, что сделанные перед выборами 2016 года его адвокатом Майклом Коэном платежи женщинам не нарушали законы о финансировании кампании.

«Трудно объявить импичмент кому-то, кто не сделал ничего плохого и кто создал величайшую экономику в истории нашей страны», — заявил Дональд Трамп в интервью агентству Reuters.

Президент США отметил, что совсем не обеспокоен такой перспективой. По его словам, если импичмент будет объявлен, взбунтуется народ.

Ранее Газета.ru сообщала, что в разговорах со своими советниками Дональд Трамп выражал опасения по поводу возможного объявления импичмента после перехода конгресса США под контроль демократов.