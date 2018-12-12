Сервис «Яндекс. Карты» показал секретные объекты Израиля и Турции

Москва, 12 декабря. Российский сервис «Яндекс. Карты» раскрыл местоположение множества объектов Турции, Израиля и военных баз НАТО. Об этом сообщает Федерация американских ученых.

Сотрудник организации Мэтт Корда обнаружил, что некоторые участки «Яндекс . Карт» с местностью в Израиле и Турции «замылены» Американец сравнил эти карты с изображениями в сервисе Google Earth и обнаружил на месте размытых участков военные объекты, которые никак не обозначены в сервисе Google Earth. Об этом сообщает сайт Федерации американских ученых.

По словам Корда, он обнаружил порядка 300 таких объектов. Он подчеркнул, что благодаря «замыливанию» областей смог выделить военные объекты в Израиле и Турции, а также две военные базы НАТО: в Измире и в Инджирлике.

Мэтт Корд подчеркнул, что не смог найти в «Яндекс. Картах» цензурированные объекты на территории России. Кроме того, по его словам, карта Сирии представлена в российском сервисе в крайне низком разрешении.

Сотрудник Федерации американских ученых предположил, что российская компания могла размыть области по запросу военных Израиля и Турции.

Ранее компания «Яндекс» представила смартфон с голосовым помощником «Алиса». При этом помощник «Яндекса» встроен в смартфон, а не установлен как отдельное приложение, сообщает «Газета.ru».