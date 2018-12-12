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Автобус с туристами перевернулся под Псковом, десять пострадавших

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Автобус с туристами перевернулся под Псковом, десять пострадавших

Псков, 12 декабря. В дорожно-транспортном происшествии с автобусом в Псковской области пострадали десять туристов.

Авария произошла в Пушкиногорском районе, на 13 километре трассы Пушкинские Горы – Велье. По предварительным данным, водитель микроавтобуса, в котором находились студенты Санкт-Петербургского государственного университета, не справился с управлением.

Транспортное средство скатилось в кювет и перевернулось, сообщает АиФ. Причиной аварии могли стать крайне сложные погодные условия – плохая видимость, а также дождь, который шел во время ДТП.

Пострадавшие студенты находятся в двух лечебных учреждениях: в пушкиногорской и в островской ЦРБ Псковской области, информирует Мир 24. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Автор: Константин Терехов
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