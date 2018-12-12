Трамп заявил о готовности приостановить работу правительства США

Вашингтон, 12 декабря. Президент США Дональд Трамп пригрозил приостановкой работы правительства, если не будет выделено пять миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал на встрече с лидерами демократов в сенате и палате представителей Чаком Шуммером и Ненси Пелоси.

«Я горд тем, чтобы приостановить работу правительства ради приграничной безопасности, Чак», — сообщил Трамп собеседнику.

Президент США подчеркнул, что приостановит работу правительства в случае, если ему не удастся осуществить свои планы тем или иным путем.

Чак Шуммер отметил, что не согласен с требованием и ответил встречной угрозой о приостановке работы правительства США, сообщает Газета.ru. Сенатор подчеркнул, что его партия также предложила профинансировать укрепление пограничной безопасности.