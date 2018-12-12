Семимесячный ребенок погиб во время пожара в Забайкалье

Чита, 12 декабря. Семимесячный ребенок погиб в частном доме во время пожара. Инцидент произошел 11 декабря в селе Бырка Забайкальского края.

Мать четверых детей ушла в магазин, оставив их в доме одних. Когда начался пожар, три ребенка смогли выбежать на веранду, а семимесячный ребенок остался в доме. Детям помог прохожий. Семимесячного ребенка не удалось спасти, сообщает ТАСС.

Отметим, что во время пожара дом практически не пострадал, однако в комнатах было сильное задымление. В пресс-службе регионального МЧС заявили, что по предварительным данным, причиной пожара стала детская шалость.

Так, дети оставшись на несколько минут без матери, решили поиграть со спичками рядом с детской кроваткой. По предварительным данным, на кроватке загорелась накидка, в помещении поднялся дым, сообщил журналистам источник в районной администрации.

По факту инцидента проводится доследственная проверка.