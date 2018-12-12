«Это война»: Порошенко устроил истерику в эфире американского ТВ, комментируя инцидент в Азове

Киев, 12 декабря. Президент Украины Петр Порошенко практически устроил истерику в эфире американского телеканала Fox News после просьбы ведущей прокомментировать инцидент в Азове.

Для тех, кто не смотрит телевидение Соединенных Штатов Америки, глава украинского государства разместил видеоролик на своей страничке в социальной сети Facebook.

«Это агрессия, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис», — заявил Порошенко в эфире Fox News, пытаясь убедить американскую публику в мнимой российской угрозе.

Порошенко, по традиции отвечая на вопросы американских СМИ на английском языке, расценил законные действия пограничников в российских территориальных водах как «агрессию».

Впрочем, нелишним будет отметить, что, несмотря на громкие слова украинского президента о «войне» в эфире американского ТВ, официального объявления «войны» со стороны Киева не последовало.

Как напоминает «Газета.ru», инцидент, о котором в течение нескольких минут на американском ТВ в крайне истеричной форме заявлял Порошенко, произошел 25 ноября. В тот день корабли ВМС Украины нарушили государственную границу РФ, несколько часов совершали опасные маневры, и, игнорируя законные требования российских пограничников, шли в сторону Керченского проливу.

В итоге пограничники РФ задержали украинские корабли-нарушители. Украина сразу же обвинила Россию в «агрессии» и пожаловалась на нее США и Евросоюзу с просьбой ввести новые санкции против Москвы.

Ранее президент России Владимир Путин назвал инцидент в Азове провокацией, организованной Порошенко перед выборами на Украине, которые должны состояться весной будущего года.