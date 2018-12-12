В Киеве признали, что США консультируют погранслужбу Украины

Киев, 12 декабря. В Киеве признали, что советник из США консультирует погранслужбу Украины по вопросам реформирования береговой охраны на постоянной основе. Соответствующее заявление на посвященном контролю за радиоактивными веществами мероприятии сделал начальник отдела международной технической помощи администрации погранслужбы Украины Вадим Ивко.

«Сейчас мы более серьезно относимся к вопросам обеспечения безопасности на море. Так вот, они привезли к нам постоянного советника из береговой охраны Соединенных Штатов, который делится с нами своими знаниями, своим опытом в вопросах реформирования нашей системы мореплавания», — отметил Вадим Ивко.

Он не уточнил, приступил ли американский советник к работе до инцидента в Керченском проливе или это произошло позже. Но Ивко подчеркнул, что на Украине также находятся специалисты таможенно-пограничной службы США. Они консультируют украинскую сторону в вопросах повышения эффективности охраны границы с Россией.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Корабли ВМС Украины «Яны Капу», «Бердянск» и «Никополь» нарушили государственную границу России. Военные суда вошли во временно закрытую акваторию и начали движение из Черного моря к Керченскому проливу.

Корабли выполняли опасные маневры и не реагировали на законные требования российской стороны об остановке. В результате все три судна и находившиеся на них 24 моряка были задержаны. В отношении экипажей кораблей возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

В России считают инцидент в Керченском проливе провокацией. Среди задержанных моряков оказались два сотрудника Службы безопасности Украины, которые осуществляли руководство спецоперацией.