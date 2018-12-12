Макрон выразил слова соболезнования жертвам трагедии в Страсбурге

Париж, 12 декабря. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования семьям погибших во время стрельбы в Страсбурге. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Солидарность всей нации Страсбургу, жертвам и их семьям», — написал французский лидер.

Напомним, 11 декабря 29-летний мужчина убил четырех человек и ранил 12, устроив стрельбу в центре Страсбурга. К настоящему моменту злоумышленник не пойман.

Как ранее сообщали французские СМИ, полицейские должны были арестовать "страсбургского стрелка" еще утром, 11 декабря. Он подозревался в вооруженном ограблении, однако стражи порядка не застали его дома.