Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Макрон выразил слова соболезнования жертвам трагедии в Страсбурге

50
0 Оставить комментарий

Макрон выразил слова соболезнования жертвам трагедии в Страсбурге

Париж, 12 декабря.  Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования семьям погибших во время стрельбы в Страсбурге. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Солидарность всей нации Страсбургу, жертвам и их семьям», — написал французский лидер.

Напомним, 11 декабря 29-летний мужчина убил четырех человек и ранил 12, устроив стрельбу в центре Страсбурга. К настоящему моменту злоумышленник не пойман.

Как ранее сообщали французские СМИ, полицейские должны были арестовать "страсбургского стрелка" еще утром, 11 декабря. Он подозревался в вооруженном ограблении, однако стражи порядка не застали его дома.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.