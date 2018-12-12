Стало известно, как часто россияне покупают товары через Интернет

Москва, 12 декабря. Эксперты холдинга «Ромир» в ходе очередного исследования выяснили, как часто россияне покупают товары через Интернет.

Как оказалось, в уходящем году рынок товаров повседневного спроса в онлайн увеличился почти на треть по сравнению с прошлым годом. Кроме того более чем на 20% увеличилась частота покупок онлайн

«Ровно половина россиян в 2018 году покупала товары повседневного спроса онлайн. Драйвером роста стали продукты питания (рост онлайн-покупок на 40%), а также непродовольственные товары и одежда», — цитирует РИА Новости результаты опроса.

Как особо подчеркнули в «Ромир», росту онлайн-продаж способствует общее развитие мобильной коммерции. В частности, большинство заказов еды на дом совершается со смартфонов.

Холдинг «Ромир» изучил потребление 40 тысяч респондентов в 220 российских городах с помощью скан-панели, сообщает «Газета.ru».