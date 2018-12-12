МВД Франции назвало точное количество погибших в Страсбурге
Париж, 12 декабря. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил, что в результате стрельбы в Страсбурге погибли три человека. По его словам, ранения различной степени тяжести получили 12 человек.
«Здесь, в Страсбурге, начиная с 19.50 мужчина … убил трех человек, еще 12 ранены», — отметил глава МВД Франции
Говоря о состоянии раненых, Кастанер отметил, что состоянии шести из них критическое.
Death toll in Strasbourg shooting rises to 4, suspect wounded but still at large, French police union officials say. https://t.co/54vLgqifBU— The Associated Press (@AP) December 11, 2018
Напомним, что полиция Франции до сих пор не поймала преступника. Известно, что сразу же после расстрела людей он угнал такси.
СМИ сообщают, что подозреваемым в стрельбе является 29-летний уроженец Страсбурга, который ранее уже был судим за вооруженное нападение.