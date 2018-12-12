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МВД Франции назвало точное количество погибших в Страсбурге

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МВД Франции назвало точное количество погибших в Страсбурге

Париж, 12 декабря. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил, что в результате стрельбы в Страсбурге погибли три человека. По его словам, ранения различной степени тяжести получили 12 человек.

«Здесь, в Страсбурге, начиная с 19​​​.50 мужчина … убил трех человек, еще 12 ранены», — отметил глава МВД Франции

Говоря о состоянии раненых, Кастанер отметил, что состоянии шести из них критическое.

Напомним, что полиция Франции до сих пор не поймала преступника. Известно, что сразу же после расстрела людей он угнал такси. 

СМИ сообщают, что  подозреваемым в стрельбе является 29-летний уроженец Страсбурга, который ранее уже был судим за вооруженное нападение.

Автор: Алексей Громов
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