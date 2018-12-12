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В Сирии планируют запустить первый искусственный спутник

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В Сирии планируют запустить первый искусственный спутник

Дамаск, 12 декабря. Власти Сирии планируют запустить первый собственный искусственный спутник.

С заявлением на тему выступил глава министерства связи и технологий Сирийской Арабской Республики Ияд аль-Хатыб, который накануне посетил Национальное управление дистанционного зондирования (GORS).

«GORS необходимо разработать дорожную карту для того, чтобы у Сирии появилась космическая программа, а также первый искусственный спутник», — цитирует главу ведомства пресс-служба министерства.

Как информирует «Газета.ru», после ознакомления с проектами Национального управления, Ияд Аль-Хатыб отметил, что Сирийская Арабская Республика достойна быть представленной в сфере космических исследований.

Автор: Константин Терехов
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