Париж, 12 декабря. Введение экономического чрезвычайного положения во Франции напоминает действия украинского президента Петра Порошенко по введению военного положения в десяти областях Украины. Такое мнение высказал социолог Иво Христов в беседе с российскими журналистами.

По его словам, после акций протестов во Франции, даже если президент Франции Эммануэль Макрон удержится у власти, ему «конец как политику». В беседе с телеканалом «360» Христов сравнил поведение Макрона с поведением президента Украины Петра Порошенко.

«Мне это напоминает военное положение Порошенко на Украине. Дело в том, что они уже не в состоянии овладеть положением. Создается впечатление, что у Макрона нет внятного плана, каким образом исправить ситуацию», — считает Христов.

Он подчеркнул, что президенты Франции и Украины пытаются найти корни проблем не в своем государстве, а в России или Америке.

Ранее доктор политических наук из Швейцарии Дэниел Уорнер высказал мнение, что французским властям может не хватить денег на экономические меры, которые объявил президент страны Эммануэль Макрон. По его словам, есть вероятность, что Макрон не сможет выполнить обещание, несмотря на то, что он пошел протестующим на встречу.

«Никто не знает, откуда придут деньги. Кроме того, протесты нанесли значительный урон владельцам магазинов перед началом курортного сезона», — заявил Уорнер в беседе с телеканалом «360».

Отметим, ранее госсекретарь Франции Оливье Дрюссо заявил, что экономические меры Макрона потребуют от 8 до 10 миллиардов евро.

Протесты во Франции продолжаются с середины ноября, после заявления французских властей о повышении цен на топливо. В начале декабря митинги протеста переросли в беспорядки. 5 декабря власти Франции заявили о моратории на повышение цен на топливо. Позже президент Франции объявил о введении в стране экономического чрезвычайного положения, сообщает «Газета.ru».

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко ввел в десяти областях Украины военное положение после провокации ВМСУ в Черном море. Украинские военные корабли нарушили границу России и были задержаны. В Москве назвали действия Киева спланированной провокацией.