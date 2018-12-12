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Хлопок газа произошел в многоэтажке в Омске, на месте работают десятки пожарных

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Хлопок газа произошел в многоэтажке в Омске, на месте работают десятки пожарных

Омск, 12 декабря. В пятиэтажном многоквартирном доме в Омске произошел взрыв бытового газа. В результате произошел пожар, также были нарушены конструкции здание, о чем сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Согласно приведенным данным, холопок бытового газа произошел на четвертом этаже пятиэтажного кирпичного дома в Октябрьском округе Омсква. Возник пожар в квартире на четвертом этаже, имеются нарушения конструкции здания, отметили в МЧС.

Пожар был квалифицирован как серьезный. На месте ЧП работают 12 единиц техники и 52 спасателя.

Автор: Тимур Румянцев
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