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Сирия: массовые захоронения с жертвами ИГ обнаружили в провинции Дейр-эз-Зор

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Сирия: массовые захоронения с жертвами ИГ обнаружили в провинции Дейр-эз-Зор

Дамаск, 12 декабря. В сирийской провинции Дейр-эз-Зор обнаружены массовые захоронения с жертвами запрещенной в РФ группировки ИГИЛ1.

Как сообщает агентство САНА, семь массовых могил, в которых находятся тела сотен мирных жителей, нашли сирийские военнослужащие в ходе операции по зачистке окраин города Абу-Кемаль на Евфрате.

Уточняется, что к настоящему времени из траншей волонтеры Сирийского общества Красного Полумесяца извлекли десятки трупов со следами пыток: террористы «Исламского государства»1 в ходе расправ подвергали истязаниям свои жертвы.

Как напоминает «Газета.ru», город Абу-Кемаль находится в 140 километрах от столицы провинции Дейр-эз-Зор. Населенный пункт освобожден правительственными войсками в ноябре прошлого года.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Константин Терехов
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