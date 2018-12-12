Путин изменил статус «Союза женщин России»

Москва, 12 декабря. Президент РФ Владимир Путин изменил статус организации «Союз женщин России».

Соответствующий указ за подписью главы государства размещен накануне на официальном портале правовой информации. Путин согласился с предложением самого союза поменять правовой статус организации.

«Согласиться с предложением изменении статуса организации на общественно- политическую организацию и переименовании в Общероссийскую общественно-государственную организацию «Союз женщин России», — говорится в документе.

Кроме того, российский лидер согласился с основными направлениями деятельности союза, а также утвердил участие союза в реализации национальной стратегии в интересах женщин на 2017-2022 годы.

Как напоминает «Газета.ru», ранее Владимир Путин поручил российскому правительству рассмотреть создание в Астраханской области портовой особой экономической зоны.