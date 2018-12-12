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Более тысячи украинских школ работают на печном отоплении

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Более тысячи украинских школ работают на печном отоплении

Киев, 12 декабря. На печном отоплении на Украине продолжают работать 1116 учреждений среднего и 541 учреждение дошкольного образования, сообщил пресс-центр Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей.

«Не подключены к центральному отоплению и котельным (работают на печном отоплении) 541 (6%) заведение дошкольного образования, 1116 (7,0%) общего среднего образования», — сообщает Госпродпотребслужба Украины.

На автономном отоплении работают 7,8 тысячи учреждений дошкольного образования и 10,9 тысячи учреждений общего среднего образования, отметили в ведомстве.

Ранее Газета.ru сообщила, что в Киеве, Кривом Роге, Смеле и других городах Украины вышли на акции протеста оставшиеся накануне зимы без тепла и горячей воды местные жители. Главной причиной проблем с отоплением называют долги за газ.

Автор: Виталий Малясев
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