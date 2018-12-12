Додон заявил, что благодаря Путину Молдавия расширила экспорт в РФ

Кишинев, 12 декабря. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что благодаря договоренностям с президентом России Владимиром Путиным республика расширила экспорт продукции в страну. Соответствующее заявление молдавский лидер сделал в ходе прямой линии в социальной сети «Одноклассники».

По словам Додона, в РФ уже работает несколько сотен молдавских компаний. Основу экспорта составляет агропромышленная продукция.

«По договоренностям, которых мы достигли с президентом России за последние полтора года, рынок нам начали открывать», — отметил Додон.

Президент Молдавии напомнил, что 2018 год в Россию поставлено около 120 тысяч тонн молдавских яблок. По его словам, республика стала одним из крупнейших поставщиков для РФ. Додон добавил, что тысячи молдавских производителей получат миллионы евро дополнительных доходов после отменены с начала 2019 года пошлин на ввозимую в Россию из Молдавии винодельческую продукцию и ряд фруктов, овощей, а также консервированных товаров.