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Скелеты предполагаемых вампиров обнаружили в Великобритании

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Скелеты предполагаемых вампиров обнаружили в Великобритании

Лондон, 12 декабря. Археологи нашли человеческие захоронения, датируемые III веком до нашей эры, во время раскопок в городе Поклингтон, графство Йоркшир. Как сообщает The Independent, над умершими проводились мистические ритуалы, чтобы они не могли воскреснуть из мертвых. Это подтверждает детальный анализ скелетов.

Так, один из обнаруженных скелетов был ритуально пронзен девятью копьями. По мнению исследователей, современники принимали погибшего за вампира. 

Пока ученые не могут объяснить суть необычного ритуала, но уже в ближайшем будущем надеются раскрыть загадку.

Напомним, несколько дней назад в британской столице археологи обнаружили 500-летний скелет человека в хорошо сохранившихся кожаных сапогах. 

Автор: Алексей Громов
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