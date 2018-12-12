Трамп подписал закон о гумпомощи жертвам геноцида в Сирии и Ираке

Вашингтон, 12 декабря. Президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оказании гуманитарной помощи жертвам геноцида в Сирии и Ираке.

С заявлением на тему от имени нынешнего хозяина Белого дома выступила пресс-служба главы государства, добавив, что ранее документ был одобрен двумя палатами американского парламента.

Закон, в том числе, обязывает администрацию Соединенных Штатов привлечь к ответственности боевиков запрещенной в РФ группировки ИГ1, которые виновны в геноциде религиозных и этнических меньшинств Сирии и Ирака.

Также сообщается, что законопроект требует от главы американского внешнеполитического ведомства предоставить законодательные рекомендации по этому вопросу, информирует «Газета.ru».

1 Организация запрещена на территории РФ.