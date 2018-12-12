РПЦ призвала Константинополь извиниться перед украинцами

Москва, 11 декабря. Константинопольский патриарх Варфоломей должен извиниться перед митрополитом Киевским Онуфрием за действия по предоставлению автокефалии на Украине. Об этом заявил представитель Русской православной церкви митрополит Иларион.

По его словам, Константинопольский патриарх должен «просить о мире», извинившись перед митрополитом Онуфрием и миллионами верующих канонической Украинской православной церкви.

Митрополит Иларион подчеркнул, что Вселенскому патриархату необходимо отказаться от действий по предоставлению автокефалии на Украине.

«Пусть православные верующие Украины сами решают свою судьбу — без давления и насилия со стороны светской власти», — передает слова Иллариона ТАСС.

Представитель РПЦ заявил, что президенту Украины Петру Порошенко следовало бы «прекратить заниматься на своим делом».

Напомним, Киев и неканоническая структура «Киевский патриархат» рассчитывают получить до конца 2018 года томос об автокефалии. «Объединительный собор» с представителями православных церквей на Украине планируют провести 15 декабря. На нем должны выбрать представителя «объединенной церкви», который сможет получить томос.

Ранее Московский и всея Руси Кирилл заявил о недопустимости предоставление автокефалии на Украине.Кроме того, патриарх подчеркнул, что «единая поместная церковь на Украине строится на злобе и ненависти», сообщает «Газета.ru».