Путин поручил рассмотреть возможность создания портовой ОЭЗ под Астраханью

Москва, 12 декабря. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть создание в Астраханской области портовой особой экономической зоны (ОЭЗ).

Об этом говорится в документе за подписью главы государства, который был размещен на сайте Кремля накануне. Вопрос о создании под Астраханью портовой ОЭЗ должны проработать федеральное правительство совместно с региональными властями.

«Рассмотреть вопрос о целесообразности создания портовой особой экономической зоны на территории, прилегающей к морскому порту Оля», — в частности говорится в поручении Путина.

Как информирует «Газета.ru», доклад на тему необходимо представить до начала февраля будущего года. Ответственными назначены председатель российского правительства Дмитрий Медведев и руководитель Астраханской области Сергей Морозов.