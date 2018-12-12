Париж, 12 декабря. Неизвестный, открывший огонь по людям недалеко от рождественской ярмарке в Страсбурге, скрылся с места преступления на угнанном такси. Такую информацию приводит радиостанция «Франс энфо».

Согласно приведенным данным, водитель такси утверждает, что стрелок был ранен.

Ранее 29-летний выходец из Страсбурга по имени Шериф Ш. открыл стрельбу по людям из автоматического оружия. Жертвами случившегося стали четыре человека, еще 12 получили ранения. МВД Франции призвало жителей Страсбурга не покидать домов