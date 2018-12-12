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В США отреагировали на задержание в Китае бывшего канадского дипломата

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В США отреагировали на задержание в Китае бывшего канадского дипломата

Вашингтон, 12 декабря. США обеспокоены сообщениями о задержании в КНР бывшего канадского дипломата Майкла Коврига и призывают Пекин прекратить практику произвольного заключения под стражу людей. Об этом на регулярном брифинге для журналистов заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Роберт Палладино.

Представитель Госдепа подчеркнул, что США обеспокоены сообщениями о задержании в Китае гражданина Канады и призвал Пекин прекратить все формы произвольного заключения людей под стражу.

« Мы призываем Китай прекратить все формы произвольного заключения под стражу и уважать свободы в рамках международных консульских обязательств и обязательств в сфере защиты прав человека», — сообщил Палладино.

О задержании бывшего канадского дипломата и действующего сотрудника неправительственной организации «Международная кризисная группа» Майкла Коврига в Китае стало известно во вторник. О причинах задержания информации нет.

В начале текущего месяца в Канаде по запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка была взята под стражу финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Власти США обвиняют ее в нарушении торговых санкций против Ирана, сообщает RT.

В минувшую субботу МИД КНР вызвал посла Канады и потребовал освободить топ-менеджера немедленно.

Автор: Виктор Мальцев
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