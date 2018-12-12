Вашингтон, 12 декабря. В коалиции Соединенных Штатов Америки пожаловались на трудности в борьбе с запрещенной в РФ группировкой ИГИЛ1 в Сирийской Арабской Республике.

С заявлением на тему на специальном брифинге выступил специальный представитель США в коалиции по борьбе с «Исламским государством»1 Бретт Макгерк, который сказал, что в настоящее время ИГ1 контролирует около 1% территории Сирии.

«Мы подошли к точке, когда почти каждый боевик носит пояс смертника. Это очень сложная борьба. Она занимает некоторое время», — отметил Макгерк.

Как напоминает «Газета.ru», огромный вклад в разгром террористов в Сирии внесла Россия — в результате действий ВКС РФ страна была освобождена от боевиков «Исламского государства».

Сейчас на территории САР остались лишь разрозненные группы бандитских формирований, с которыми успешно расправляются правительственные войска государства.

Меж тем международная коалиция во главе с США присутствует в Сирийской Арабской Республике с 2014 года незаконно. Ее действия проводятся без согласия и координации с властями САР и резолюции Совета Безопасности ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.