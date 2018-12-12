Tesla потребовала от бывшего сотрудника свыше $167 млн

Москва, 12 декабря. Компания Tesla в иске против своего бывшего инженер-технолога Мартина Триппа потребовала свыше 167 млн долларов компенсации за саботаж. Об этом заявил адвокат Триппа Роберт Митчелл, его слова цитирует телеканал CNBC.

В своем иске компания утверждает, что бывший сотрудник занимался экспортированием данных Tesla, а также делал ложные заявления журналистам.

Как заявил адвокат, заявленная Tesla предполагаемая сумма ущерба «имеет отношение к якобы падению цены акций Tesla из-за информации, предоставленной Триппом прессе».

Напомним, ранее Илон Маск не исключил, что Tesla может приобрести своего ближайшего конкурента — General Motors (GM), если предприятия компании закроются.