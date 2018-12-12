В Страсбурге объявлен траур после стрельбы на рождественской ярмарке

Париж, 12 декабря. Мэр Страсбурга Ролан Рис объявил день траура после стрельбы на рождественской ярмарке в центре города. Об этом сообщил портал DNA.

Рождественская ярмарка не будет работать в среду, 12 декабря. В этот день по решению мэрии отменены все спектакли в театрах.

Стрельба на рождественской ярмарке произошла в центре Страсбурга вечером 11 декабря. Огонь по прохожим открыл 29-летний мужчина. По подтвержденным данным, жертвами стрелка стали два человека, сообщает со ссылкой на префектуру французского региона Гранд-Эст Газета.ru. Еще 12 человек получили ранения.