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В Страсбурге объявлен траур после стрельбы на рождественской ярмарке

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В Страсбурге объявлен траур после стрельбы на рождественской ярмарке

Париж, 12 декабря. Мэр Страсбурга Ролан Рис объявил день траура после стрельбы на рождественской ярмарке в центре города. Об этом сообщил портал DNA.

Рождественская ярмарка не будет работать в среду, 12 декабря. В этот день по решению мэрии отменены все спектакли в театрах.

Стрельба на рождественской ярмарке произошла в центре Страсбурга вечером 11 декабря. Огонь по прохожим открыл 29-летний мужчина. По подтвержденным данным, жертвами стрелка стали два человека, сообщает со ссылкой на префектуру французского региона Гранд-Эст Газета.ru. Еще 12 человек получили ранения.

Автор: Виталий Малясев
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