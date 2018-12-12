Кибератака на московский фуникулер: стали известны подробности

Москва, 12 декабря. Заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов сообщил, что московский фуникулер атаковал вирус-шифровальщик для получения денег за ключ дешифровки.

«Это был вирус-шифровальщик​​​, — сказал он в интервью РИА Новости. — Они хотели получить деньги за ключ расшифрования».

Соответствующий вирус требует заплатить деньги за ключ для дешифровки. Он зашифровывает часть файлов пользователя.

28 ноября из-за кибератаки на серверы объекта работа канатной дороги от смотровой площадки на Воробьевых горах до «Лужников» была временно приостановлена. По факту кибератаки на фуникулер было возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее сообщалось, что 18 марта, в день выборов президента России, хакеры осуществили атаку, что сорвать работу системы видеонаблюдения на избирательных участках.