Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Кибератака на московский фуникулер: стали известны подробности

56
0 Оставить комментарий

Кибератака на московский фуникулер: стали известны подробности

Москва, 12 декабря. Заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов сообщил, что московский фуникулер атаковал вирус-шифровальщик для получения денег за ключ дешифровки.

«Это был вирус-шифровальщик​​​, — сказал он в интервью РИА Новости. — Они хотели получить деньги за ключ расшифрования».

Соответствующий вирус требует заплатить деньги за ключ для дешифровки. Он зашифровывает часть файлов пользователя.

28 ноября из-за кибератаки на серверы объекта работа канатной дороги от смотровой площадки на Воробьевых горах до «Лужников» была временно приостановлена. По факту кибератаки на фуникулер было возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее сообщалось, что 18 марта, в день выборов президента России, хакеры осуществили атаку, что сорвать работу системы видеонаблюдения на избирательных участках.

Автор: Тимур Румянцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.