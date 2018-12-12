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Додон отреагировал на заявления о «вмешательстве России» в выборы в Молдавии

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Додон отреагировал на заявления о «вмешательстве России» в выборы в Молдавии

Москва, 12 декабря. Россия не вмешивается в дела Молдавии. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон.

Он опроверг слова премьера страны Павла Филипа о «вмешательстве» России в парламентские выборы в стране, которые пройдут 2019 году.

«Россия не вмешивается во внутренние дела Молдавии», — рассказал Додон журналистам «Известий».

Он подчеркнул, что на фоне попыток Запада оказать влияние на исход выборов в стране, решение Москвы об амнистии для мигрантов является не более чем жестом доброй воли.

Напомним, ранее в МВД России  заявили об амнистии для мигрантов из Молдавии, которые нарушили сроки пребывания в России. Ранее об амнистии для мигрантов договорились президенты России и Молдавии Владимир Путина и Игоря Додон на совместной встрече. 

Отметим, что нарушившие закон молдавские мигранты должны покинуть Россию с 1 января по 24 февраля 2019 года, сообщала «Газета.ru».

Автор: Денис Коробейников
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