Росстат подсчитал стоимость оливье и сельди под шубой для россиян

Москва, 12 декабря. Стоимость новогоднего салата оливье в России за год выросла на 5,18% по сравнению с показателями 2017 года. Как следует из материалов Росстата, новая стоимость салата составила 313 рублей за килограмм.

Год назад килограмм новогоднего салата обходился россиянам в 297,58 рубля. Отмечается, что подорожание коснулось всех ингредиентов оливье. Так, стоимость репчатого лука выросла на 17,48%, морковь – на 14,96%, консервированный зеленый горошек – на 3,89%, консервированные огурцы – на 3,87%, картофель – на 0,93%, вареной колбасы – на 5,39%, яиц – на 13,43%, а майонеза – на 2,98%.

Согласно данным Росстата, дороже всего оливье обходится жителям Чукотского автономного округа, где стоимость килограмма салата составляет 468,92 рубля. Самый дешевый салат готовя жители Мордовии – 237,96 рубля.

Также в Росстате оценили расходы граждан на приготовление сельди под шубой. Самым дорогим блюдо вышло опять в Чукотском автономном округе (468,92 рубля), а самым дешевым – тоже в Мордовии (120,72 рубля), пишет «Газета.ру».