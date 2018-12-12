Сирия: в Дамаске симфонический оркестр исполнил концерт Рахманинова

Дамаск, 12 декабря. Национальный симфонический оркестр Сирии исполнил в столице страны Третий концерт Сергея Рахманинова.

Концерт прошел в Доме оперы в Дамаске практически при аншлаге. Для посетителей играл оркестр из более чем 50 исполнителей под руководством маэстро Мисака Багбудряна. Партию на пианино исполнил Газван Зирикли, сообщает РИА Новости.

Сирия продолжает восстанавливаться после многолетнего кризиса. В настоящее время значительная часть страны освобождена от террористов. В 2018 году в свои дома вернулись 300 тысяч сирийцев. В стране уже возобновили работу почти 15 тысяч предприятий, отремонтированы порядка 1,5 тысяч школ и более 250 поликлиник и больниц.