Названа главная опасность употребления красного мяса и печени

Кливленд, 12 декабря. Регулярное употребление красного мяса и печени ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. К такому мнению пришли ученые из Научно-исследовательского института Лернера в Кливленде.

По данным специалистов, в процессе переваривания этих продуктов образуются кишечные бактерии триметиламин N-оксида. Их появление связано с перевариванием лецитина, карнитина и холина, которые содержатся в продуктах животного происхождения, в том числе красном мясе и печени.

Как сообщает European Heart Journal, для исследования ученые разделили добровольцев на три группы. В каждой из них люди придерживались определенной диеты: в первой употребляли только красное мясо, во второй — белое, в третьей — вообще отказались от употребления мяса.

Выяснилось, что у людей, употреблявших красное мясо, в три раза увеличился уровень триметиламин N-оксида. У некоторых испытуемых он был в десять раз больше по сравнению людьми, придерживающихся других видов диет.

По словам ученых, постоянное употребление красного мяса усиливает выработку триметиламин N-оксида. Почки не справляются с его выведением, что способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза.

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