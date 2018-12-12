Киевский суд объявил очередной перерыв в рассмотрении дела об убийстве Бузины

Киев, 12 декабря. Шевченковский райсуд Киева объявил очередной перерыв в рассмотрении дела об убийстве публициста Олеся Бузины. Таким образом, прокуроры уже полгода не могут зачитать обвинительный акт.

Как сообщает пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, прокурор уже в третий раз не смог зачитать обвинительный акт, так как суду пришлось рассматривать ходатайства сторон защиты, включая отводы.

«Сегодня сторона защиты, адвокаты подозреваемых заявили отвод всему составу суда присяжных за то, что они были намерены рассматривать обвинительный акт и провести заседание без участия одного из защитников, который был уведомлен о заседании, но не явился в связи с тем, что у него командировки за границу», ― рассказала она.

В итоге суд объявил очередной перерыв в рассмотрении дела ― до восьмого февраля.

Напомним, журналист Олесь Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года в Киеве возле своего дома, убийцы всадили в него четыре пули в упор.