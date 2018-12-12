Священник автокефальной церкви подрался с паствой Филарета на Украине

Киев, 12 декабря. Священник Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) подрался с паствой главы Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета за право проводить богослужение в храме села Винятинцы Тернопольской области Украины.

«Во время проведения богослужения в церковь пытался войти архиепископ Тихон (Петранюк). Он хотел зачитать указ о запрете в служении клирику УАПЦ Тернопольской епархии протоиерею Иоанну Бойко», — сообщают украинские СМИ.

Возмущенные визитом Тихона верующие встали на защиту священника и закрыли перед иереем двери в храм. В ходе конфликта началась толкотня, угрозы и словесная перепалка. На место происшествия вызвали полицию. Тем не менее, Тихону удалось войти в церковь и начать читать указ, из-за чего произошла драка.

В потасовке пострадал и был доставлен в стационар лечебного учреждения протоиерей Иоанн. У мужчины диагностировано сотрясение головного мозга и переломы ребер. Иоанн отметил, что медики устанавливают степень тяжести телесных повреждений. Он также подтвердил, что обратился в правоохранительные органы Тернопольской области с соответствующим заявлением.

Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь должны стать основой для создания новой автокефальной церкви в стране. Для этого 15 декабря пройдет объединительный собор. Глава УАПЦ Макарий ранее неоднократно заявлял о разногласиях с главой Киевского патриархата Филаретом.

О начале процесса предоставления автокефалии церкви Украины на заседании синода 9 — 11 октября объявил Константинопольский патриархат. Собор епископата канонической Украинской православной церкви 13 ноября объявил, что синод признал решения Константинополя по Украине недействительными и сообщил о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Против присоединения к процессам предоставления автокефалии церкви в стране и смены своего названия также выступили в Украинской православной церкви.