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Полицейские обнаружили гранаты в доме «страсбургского стрелка»

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Полицейские обнаружили гранаты в доме «страсбургского стрелка»

Страсбург, 12 декабря. Полиция обнаружила в доме «страсбургского стрелка» гранаты. Об этом сообщают французские СМИ.

Обыск проходил в доме у мужчины во вторник утром. Его подозревали в совершении грабежа, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на свои источники. Стражи порядка должны были арестовать подозреваемого, однако его не оказалось дома.

Напомним, 29-летний мужчина открыл стрельбу в центре Страсбурга по прохожим во вторник, 11 декабря. Четыре человека погибли, 11 — пострадали , сообщала «Газета.ru».

Французские власти рассматривают стрельбу как теракт. Об этом сообщает телеканал  Бэ-эф-эм, со ссылкой на свои источники.

На место происшествия выехал министр иностранных дел Кристоф Кастанер по поручению президента страны Эммануэля Макрона, сообщают «Известия».

Автор: Денис Коробейников
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