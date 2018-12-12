Росавиация обнаружила признаки мошенничества в деятельности туроператора «Жемчужная река»

Москва, 12 декабря. Туроператор «Жемчужная река» сфальсифицировал квитанцию электронного билета для некоторых туристов, выдав ряду своих клиентов маршрут-квитанции электронного билета с недостоверной информацией. Об этом сообщает представитель Росавиации Сергей Извольский.

Речь идет о туристах, которые вылетели в китайский Хайкоу рейсом авиакомпании «Пегас Флай». В итоге, сейчас в Китае насчитывается более 230 клиентов «Жемчужной реки», не имеющих обратного билета.

По словам Извольского, туроператор продавал своим клиентам в составе туристического пакета билеты на рейс авиакомпании «Пегас Флай», в частности – на рейс из Жуковского в Хайкоу 23 ноября. Туристы, летящие этим рейсом, получили маршрут-квитанцию электронного билета, в которой было указано, что обратный рейс состоится 8 декабря.

«И рейсы в декабре в Хайкоу или из Хайкоу у авиакомпании запланированы не были. Таким образом, маршрут-квитанция, которая была выписана «Жемчужной рекой», содержит недостоверную информацию», ―приводит слова Извольского ТАСС.

Он подчеркнул, что речь идет о фальсификации документа, что является грубым нарушением закона о туристической деятельности. Правоохранительные органы уже проинформированы о признаках мошенничества в деятельности туроператора.