Украинцам пообещали постепенный рост пенсий до 40%

Киев, 12 декабря. Размер пенсий на Украине с 1 января будет регулярно повышаться, а общий размер повышения может составить до 40%. Об этом заявил вице-премьер Украины Павел Розенко в эфире телеканала «Прямой».

По его словам, с 1 января нового года власти Украины пересчитают пенсию военным пенсионерам. Как объяснил Розенко, речь идет примерно о полумиллионе человек. Затем в марте каждого года будет происходить индексация всех пенсий.

«В среднем от 17% до 40% будут расти пенсионные выплаты. Это будет делаться независимо от любой власти», — подчеркнул он.

Напомним, что в апреле этого года министр социальной политики Украины Андрей Рева предложил законодательно обязать взрослых детей выплачивать алименты на содержание своих нетрудоспособных родителей.