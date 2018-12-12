«Не революция, а восстание»: лионский политолог оценил перспективы «желтых жилетов»

Лион, 12 декабря. Протесты «желтых жилетов» во Франции являются социальным восстанием, которое, впрочем, является «предсказуемым историческим витком». С такой оценкой французских протестов выступил заведующий кафедрой международных отношений университета Лиона, политолог Анри Жу.

Политолог указал, что численность участников протестов имеет тенденцию к сокращению. Он напомнил, что 8 и 9 декабря на улицы Парижа вышли около 10 тысяч протестующих. По его словам, 10 тысяч для Парижа – это мало. Эксперт напомнил, что в те же выходные состоялся «Марш за климат» в котором приняли участие 19 тысяч человек.

Кроме того, сокращается число участников в протестах и во всей Франции в целом. Первые митинги собирали по 250 тысяч, но сейчас недовольных политикой стало меньше, кроме того, от митингов устали и сами французы – например, их раздражают постоянные проблемы с транспортом из-за протестов.

Также сказывается отсутствие четкого лидера у «желтых жилетов» ― это приводит к тому, что некому вести переговоры с властями. Следствием этого, в свою очередь, является то, что добиться значительных результатов у протестующих просто не получится. Все, к чему приведут протесты – это небольшие уступки властей. Например, власть пообещала понизить некоторые налоги, но плату за электричество при этом подняли более чем вдвое.

«Движение «желтых жилетов» ― это не гражданская революция, а небольшое социальное восстание. Да ― это восстание, да ― социальное. Но не массовое и не масштабное, таким, каким его выставляют в других странах. И, уж тем более, не революция. Это самый предсказуемый исторический виток, о котором вскоре все забудут», ― приводит слова Анри Жу издание «Политика Сегодня».

Он добавил, что в какой-то момент движение «желтых жилетов» исчерпает себя и исчезнет с политического горизонта Франции, а проблемы, против которых они выступали – останутся.