Полицейские загнали страсбургского стрелка в угол, перестрелка ведется на месте - СМИ

Страсбург, 12 декабря. Правоохранители загнали «страсбургского стрелка» в угол, об этом сообщает французские СМИ.

Злоумышленник, устроивший стрельбу в центре Страсбурга, и убивший четырех человек, загнан в угол, слышны выстрелы Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в полиции.

Напомним, во вторник, 11 декабря, в центре Страсбурга 29-летний мужчина открыл стрельбу по прохожим возле рождественского рынка. По сообщению газеты «Прогрэ», стрельба произошла в трех точках города: на пересечении улиц Гранд-Аркад и Доминикэн, на улице Орфевр, а также на пересечении улиц Савон и Гран.

Источники в полиции сообщили журналистам,агентство France Info, что «страсбургский стрелок» ранее нарушал закон и был внесен в список подозреваемых в терроризме. Его должны были задержать утром во вторник по подозрению в убийстве, однако мужчины не оказалось дома.

Отметим, что результате трагедии четыре человека погибли, 11 — получили ранения. По данным телеканала Бэ-эф-эм, французские власти рассматривают нападения в центре Страсбурга, как теракт.