Захарова обратилась к находящимся во Франции россиянам после стрельбы в Страсбурге

Москва, 12 декабря. Находящимся во Франции россиянам необходимо проявлять «повышенную бдительность» в связи со стрельбой в Страсбурге. Об этом заявила официальным представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, если российские граждане попадут в чрезвычайную ситуацию нужно незамедлительно обращаться в загранпредставительство РФ.

«Просьба ко всем нашим гражданам, которые выезжают за рубеж, в частности находятся во Франции, проявлять бдительность», — заявила Мария Захарова.

Она подчеркнула, что ситуация в Париже является беспрецедентной.

Захарова напомнила, что телефоны ведомства доступны на сайте МИД РФ, а также в официальных аккаунтах МИД в социальных сетях.

Также официальный представитель МИД РФ заявила, что к настоящему моменту среди пострадавших в Страсбурге нет россиян. Она подчеркнула, что ведомство будет держать ситуацию на контроле.

Напомним, 11 декабря недалеко от рождественской ярмарки в центре Страсбурга злоумышленник устроил стрельбу. 11 человек пострадали, четыре человека — погибли. В настоящий момент личность нападавшего установлена, полицейские загнали его в угол. Ведется перестрелка, сообщает Reuters.



