Число жертв стрельбы в Страсбурге возросло до четырех

Страсбург, 12 декабря. Число погибших в ходе стрельбы во французском Страсбурге выросло до четырех человек. Об этом сообщает телеканал BFM.

«Страсбург: по меньшей мере, четверо погибших», ― передает телеканал​​​.

Ранее сообщалось, что в результате нападения погибли два человека, а еще одиннадцать получили ранения. Двое пострадавших находились в критическом состоянии.

Напомним, что поданным полиции преступником является 29-летний уроженец Страсбурге, который должен был быть задержан за убийство еще утром вторника, однако, по словам правоохранителей, «его не оказалось дома».