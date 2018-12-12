Вашингтон, 12 декабря. Палата представителей США выступила за введение санкций против строительства газопровода «Северный поток —2» и приняла соответствующую резолюцию. За документ единогласно проголосовала нижняя палата Конгресса.

В документе сообщается, что «Северный поток — 2» якобы является «шагом назад» с точки зрения европейской энергобезопасности, а также интересов США. Резолюция призывает страны Евросоюза отказаться от строительства газопровода.

Также конгрессмены обратились в документе к президенту США Дональду Трампу. Они просят президента диверсифицировать энергоносители «для снижения зависимости Евросоюза от России».

Отметим, что в понедельник помощник госсекретаря США Фрэнсис Феллон заявил, что штаты выступают против строительства «Северного потока — 2» и призывают Евросоюз выйти из проекта.

Ранее глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас заявил, что выход всех участников проекта из «Северного потока — 2» принесет только убытки. Он напомнил, что строительство газоправода является коммерческим, а не политическим проектом, и участники должны думать о выгоде.

Генсек партии Христианско-демократический союз Германии и возможный преемник канцлера Германии Ангелы Меркель Аннегрет Крамп-Карренбауэр ранее заявляла, что отказ от строительства «Северного потока — 2» является «слишком радикальным шагом». Она подчеркнула, что Россия поставляла газ в Германию даже во времена холодной войны.

Напомним, что ввод газопровода в строй назначен на конец 2019 года. Он пройдет через Балтийское море от территории России до Германии. Эксперты считают, что строительство «Северного потока — 2» обеспечит выгодное снабжение газом страны Евросоюза.