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Открывшего стрельбу по людям в Страсбурге должны были задержать утром

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Открывшего стрельбу по людям в Страсбурге должны были задержать утром

Страсбург, 12 декабря. Преступника, открывшего стрельбу по прохожим в Страсбурге, должны были задержать еще утром во вторник по делу об убийстве, однако его не оказалось дома. Об этом сообщают в полиции.

По данным СМИ, 29-летний преступник, устроивший стрельбу у рождественского рынка в Страсбурге, был известен полиции. Он был внесен в реестр лиц, представляющих угрозу госбезопасности, а также судим за вооруженное нападение и приговорен к тюремному заключению.

Полиция намеревалась задержать его утром во вторник в рамках дела об убийстве, однако мужчины не оказалось дома. Позже в его жилище был проведен обыск, в ходе которого полицейские нашли гранаты.

Автор: Антон Зарубин
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