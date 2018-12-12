Украинские военные получат четыре боевых катера

Киев, 12 декабря. Украинские ВМС получат четыре артиллерийских катера «Гюрза-М» и «Кентавр» в 2019 году. Об этом сообщает «Украинский военный портал».

По данным издания, два десантно-штурмовых катера проекта «Кентавр» прибыли в Одессу 19 ноября. Они будут введены в эксплуатацию после проведения всех испытаний.

«Спуск на воду всех четырех единиц при условии устойчивого финансирования ожидается в течение следующего 2019 года», — сообщает издание.

Ранее председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан Первого ранга запаса Михаил Ненашев оценил боеспособность украинских ВМС. По его словам, боеспособность украиснкого флота ничтожна. Эксперт подчеркнул, что в условиях реального боя корабли перестанут существовать в течение нескольких минут.

Также Ненашев прокомментировал планы Киева по созданию базы военно-морских сил на Азове. Он считает,что ее развертывание будет иметь нулевой эффект. Эксперт подчеркнул, что на Украине отсутствует инфраструктура необходимая для создания такой базы.

Ранее стало известно, что военно-морские силы Украины ждут поставки патрульных катеров класса Island из США. Техника является списанной в США. Несмотря на это, первый заместитель командующего ВМС Украины Андрей Тарасов заявил, что корабли находятся в боеспособном состоянии. Тарасов подчеркнул, что для ракетных катеров 20 лет — это не возраст.