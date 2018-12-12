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Российские космонавты приступили к вскрытию обшивки «Союза»

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Российские космонавты приступили к вскрытию обшивки «Союза»

Москва, 12 декабря. Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос, чтобы провести вскрытию экранно-вакуумной теплоизоляции (ЭВТИ) корабля «Союз МС-09», где ранее было обнаружено отверстие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр управления полетами.

Космонавты совершили выход в открытый космос в 19.00 по московскому времени. Они добрались до корабля «Союз МС-09» при помощи двух манипуляторов «Стрела» в 22.26 по московскому времени.

Чтобы добраться до отверстия в обшивке корабля, космонавтам придется вскрыть теплоизоляцию «Союза». Для этого они используют различные инструменты, включая зажимные клещи, резаки, ножницы по металлу и различные держатели из проволоки. Космонавты уже проделали отверстие в теплоизоляции, чтобы вскрыть ЭВТИ и микрометеоритную защиту. Им предстоит взять два «мазка» с помощью пробников эксперимента «Тест», а также извлечь из отверстия образцы герметика для дальнейшего анализа.

Напомним, утечку воздуха на Международной космической станции обнаружили 30 августа. Члены экипажа обследовали все отсеки и нашли микротрещину в корабле «Союз МС-09».

Автор: Антон Зарубин
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