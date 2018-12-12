«Страсбургский стрелок» был известен полиции за нарушения закона ― СМИ

Страсбург, 12 декабря. Преступник, открывший огонь по прохожим возле рождественского рынка в Страсбурге, находился в базе данных полиции, так как ранее уже нарушал закон. Об этом сообщает агентство France Info со ссылкой на МВД республики.

По предварительным данным, нападавший был внесен в список подозреваемых в терроризме. Сейчас полиция ведет его поиски. Известно, что преступнику 29 лет, и он является уроженцем Страсбурга.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала граждан РФ, находящихся во Франции, проявляться осторожность. Консульство РФ во Франции в свою очередь заявило, что пока не располагает информацией о пострадавших во время нападения россиянах.