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«Страсбургский стрелок» был занесен в список подозреваемых в терроризме —​​​​​​​ СМИ

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«Страсбургский стрелок» был известен полиции за нарушения закона ― СМИ

Страсбург, 12 декабря. Преступник, открывший огонь по прохожим возле рождественского рынка в Страсбурге, находился в базе данных полиции, так как ранее уже нарушал закон. Об этом сообщает агентство France Info со ссылкой на МВД республики.

По предварительным данным, нападавший был внесен в список подозреваемых в терроризме. Сейчас полиция ведет его поиски. Известно, что преступнику 29 лет, и он является уроженцем Страсбурга.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала граждан РФ, находящихся во Франции, проявляться осторожность. Консульство РФ во Франции в свою очередь заявило, что пока не располагает информацией о пострадавших во время нападения россиянах.

Автор: Антон Зарубин
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