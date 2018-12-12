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В Страсбурге слышны новые выстрелы — СМИ

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В Страсбурге слышны новые выстрелы — СМИ

Париж, 11 декабря. В Страсбурге вновь слышны выстрелы. Об этом сообщило радио «Франс Блё».

Портал France Info пишет, что в районе Нойдорф слышны звуки выстрелов. Именно там, предположительно, укрывается преступник, устроивший ранее стрельбу недалеко от рождественской ярмарки.

 

Ранее неизвестный расстрелял людей из автоматического оружия недалеко от рождественской ярмарки. Жертвами случившегося стали два человека, еще 11 получили ранения. Место случившегося оцеплено. Из центра города были эвакуированы все люди.

 

Автор: Алексей Громов
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