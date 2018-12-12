В Страсбурге слышны новые выстрелы — СМИ

Париж, 11 декабря. В Страсбурге вновь слышны выстрелы. Об этом сообщило радио «Франс Блё».

Портал France Info пишет, что в районе Нойдорф слышны звуки выстрелов. Именно там, предположительно, укрывается преступник, устроивший ранее стрельбу недалеко от рождественской ярмарки.

Policemen walk in the streets of #Strasbourg, eastern France, after a shooting broke out near a Christmas market

???? Frederick Florin pic.twitter.com/4vDNeDi39l — AFP news agency (@AFP) December 11, 2018

Ранее неизвестный расстрелял людей из автоматического оружия недалеко от рождественской ярмарки. Жертвами случившегося стали два человека, еще 11 получили ранения. Место случившегося оцеплено. Из центра города были эвакуированы все люди.