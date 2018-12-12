Тайна нехорошей квартиры: почему «украинский гиперлуп» не может доехать до Борисполя

После победы Майдана к власти на Украине пришли не только знающие, но и чрезвычайно амбициозные политики. Вот и Владимир Омелян не разменивается на мелочи. В апреле 2018 года министр инфраструктуры вдохновил соотечественников программой Hyperloop One.

Гиперлупы, или вакуумные поезда, сегодня существуют лишь в светлой голове Илона Маска. Однако Омелян не сомневается: всего через несколько лет они будут бороздить украинские просторы.

А если и не будут — ничего страшного. По счастливому совпадению жена Омеляна рожает исключительно граждан Соединенных Штатов Америки. Как говорится, гиперлуп — вокзал — Вашингтон.

Бенефис Порошенко и причуды техники

Пока же в столице Украины терпит обидные неудачи «Бориспольский экспресс». Поезд был призван соединить Южный железнодорожный вокзал с аэропортом Борисполь.

Дело благое. Пробки на пути от вокзала до аэропорта создают пассажирам изрядные неудобства. Если зазор между поездом и самолетом невелик, путешественникам приходится нервничать. Поезд, которому неведомы пробки, мог стать настоящим спасителем. Не удивительно, что открывать «Бориспольский экспресс» прибыл лично Порошенко в компании главы правительства Гройсмана.

Злые языки говорят, что новая электричка в 21-м веке — событие не президентского масштаба. Но у Петра Алексееича скоро выборы, и что-нибудь обязательно нужно открывать. Будь то детский садик, сельский фельдшерский пункт или спортивная площадка — без президента никуда.

30 ноября гарант был в чудесном расположении духа. Предъявил слушателям исторический документ — первые билеты. Владимир Омелян оказался вне закона, его заклеймили «зайцем».

Глава Украины огорошил всех впечатляющей экономией времени и денег. Мол, вместо миллиардов — миллионы, вместо долгих лет — девять месяцев.

Ну а «украинский гиперлуп» отправился в свое первое путешествие. Достичь пункта назначения ему не было суждено. Состав сломался в чистом поле.

«Техника», — смущенно улыбались проводники.

Спешившие на самолет пассажиры бежали к воздушной гавани вприпрыжку.

Вслед за первым поездом вышли из строя два его железных собрата.

Новый старый Бориспольский экспресс опять сломался – второй раз за неделю опубликовано на СМСстатус.Ру - https://t.co/EVMlKmakMl pic.twitter.com/gU6KoZw4CR — Михаил Шварц (@Vottakot) December 9, 2018

Дмитрий Марунич поставил вопрос ребром: кто ответит за бориспольский позор? По горячим следам выявлены два претендента.

Бориспольский экспресс в очередной раз вышел из строя https://t.co/ZcrXpzEulx — Tkachev Pavel (@PavelTkachev3) December 9, 2018

«Очевидна прямая личная ответственность руководства УЗ (УЗ – «Укрзалізниця» — Украинские железные дороги — прим. ФАН). Люди, получающие миллионные зарплаты в месяц, допустили принципиальные просчеты в выборе подвижного состава», — полагает директор Института энергетических исследований.

Очевидное, но невероятное

На счет ответственности Марунич, конечно, погорячился. Ответственность — не самая сильная сторона украинского транспортного хозяйства. Большие надежды возлагались на Войцеха Бальчуна.

Польскому бизнесмену и рокеру на целый год доверили руководство украинскими железными дорогами. Увы, перемены к лучшему не состоялись. Подвижной состав почти не обновлялся, тараканы расширяли экспансию на запад, а из новых опций выделялись разве что «купе со льдом» (с целыми айсбергами) и «глючный» сервис заказа билетов.

В день, когда Бальчун устремился обратно в Польшу, пассажиры поезда Киев — Одесса восемь часов ехали стоя.

«Да ты, брат, попка-дурак», — сказал поляку вслед депутат Рабинович. «Сам дурак», — подумал Войцех, обеспечивший безбедную жизнь пра-пра-пра-пра-правнукам.

О юридической ответственности «успешных реформаторов» никто и словечка не замолвил. Так что и за «бориспольский позор» едва ли кто-то ответит.

«Нехорошая» квартира

Хотя шансы наказать виновников близки к нулю, украинцы все же рефлексируют. Даже осторожный военный прокурор Матиос в интервью для Светланы Крюковой пустил шпильку в адрес властей. У нас, мол, «страна-базикало».

Юрист эпохи Януковича Андрей Портнов упивается венским кофе и злорадствует.

Дмитрий Спивак поделился с общественностью занимательной математикой.

«21 (!!!) миллион был выделен на создание билетного сервиса Travel. uz.gov, который должен был заменить сервис Booking. И вот, что удивительно. Новорожденный сервис НЕ работает, хотя потрачено на него в 3,5 раза больше, чем на существующий», — пишет специалист.

Спивак также обратил внимание на длинную цепочку юридических лиц, опосредующих отношения украинских железных дорог с контрагентами.

«Фирма зарегистрирована в Киеве по адресу: Зоологическая, 4а, кв. 139. Именно в этой квартире зарегистрировано еще более 800 (!!!!) юридических лиц. Обычные «прокладки» для отмывания денег. И это лишь один эпизод из жизни министра Омеляна и его компаньона Кравцова», — заключил эксперт.

Квартира таки подозрительная. Да и над самим министром сгущаются тучи. Не махнуть ли к Арсению Петровичу в гости? Полетать на гиперлупах сквозь стены...