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Кровавая бойня в Страсбурге: появились первые подробности

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Кровавая бойня в Страсбурге: появились первые подробности

Париж, 11 декабря. Два человека погибли, еще одиннадцать получили ранения в результате стрельбы в центре Страсбурга. По последним данным французских СМИ, неизвестный открыл огонь по людям из автоматического оружия.

По словам многочисленных очевидцев, неподалеку от рождественской ярмарки были слышны десятки выстрелов.

Периодически злоумышленник стрелял очередями. Как пишет Reuters, стрельба длилась десять минут. Сейчас устроивший кровавую бойню преступник находится в бегах. Полиция эвакуировала всех людей из центра города. Территория стрельбы была оцеплена.

СМИ также пишут, что полиции удалось установить личность преступника. На место стрельбы по поручению президента Франции Эммануэля Микрона выехал глава МВД страны Кристоф Кастанер.

 

 

Автор: Алексей Громов
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