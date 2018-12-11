Полиция Страсбурга установила личность стрелка

Страсбург, 11 декабря. Полиция установила личность стрелка, открывшего огонь возле рождественского рынка в Страсбурге. Сведения о нападавшем находятся в картотеке Главного управления внутренней безопасности. Ему 29 лет, он является уроженцем Страсбурга.

Как сообщает представитель местных правоохранительных органов, сейчас полиция преследует нападавшего по горячим следам.

«Личность преступника идентифицирована, ведется активный поиск. Мобилизованы все службы безопасности», ― сообщили в префектуре города.

Согласно имеющейся информации, преступник вел стрельбу из автоматического оружия. В результате его действий погибли два человека, еще как минимум 11 пострадали. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Центральная часть города оцеплена полиция, на месте происшествия уже прибыли военные. Полиция продолжает розыск преступника, которого не удалось задержать на месте преступления. В городе остановлено движения общественного транспорта.

